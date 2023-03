Verkehr in Mönchengladbach Wann die Busse auf Bestellung fahren

Der Busverkehr gehört zu den Kernbereichen der NEW AG. Er ist zusammen mit den Schwimmbädern gebündelt in dem Unternehmen „NEW mobil und aktiv“. Thomas Bley, Geschäftsführer der Firma und Vorstand der NEW AG, berichtete der Politik im Finanzausschuss über den aktuellen Stand bei Projekten, von Herausforderungen und über anstehende Pläne. Das Unternehmen habe eine Bilanzsumme von 33 Millionen Euro sowie aktuell 732 Beschäftigte, davon 570 im Bereich Verkehr, 160 entfielen auf die Bäder.