Arbeiten in Mönchengladbach Business-Tage bieten Einblick in Berufswelt

Den Schlusspunkt bildet am Donnerstag, 29. Februar, der Business-Tag zum Thema Gesundheitswesen. Von 10 bis 16 Uhr können sich interessierte Schüler in den Maria Hilf Kliniken in praxisnahen Workshops wie „Anrühren einer Pflegecreme“ oder „Anlegen eines Wundverbands“ ausprobieren. Außerdem wird über die vielen weiteren Karrieremöglichkeiten neben Arzt und Krankenschwester im Gesundheitswesen informiert. Auch die PTA-Fachschule Niederrhein und die Hochschule Niederrhein sind vor Ort. Auch sie stellen verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Gesundheitswesen vor. Wer noch nicht genau weiß, was er beruflich machen möchte, hat an allen drei Tagen auch die Möglichkeit, an der Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit teilzunehmen.