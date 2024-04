Inklusion in Mönchengladbach Diese Bushaltestellen werden barrierefrei

Neu gebaut werden die Haltestellen Adlerstraße. Das hat die BV Ost beschlossen. Für etwa 105.500 Euro (bei einer erwarteten Zuwendung von 77.200 Euro) werden die provisorischen Teilhaltestellen baulich ausgeführt – in Fahrtrichtung Osten an der Dünner Straße in Höhe der Hausnummern 108-110, in Richtung Westen auf Höhe der Nummer 123. Vier Parkplätze entfallen.