Verkehr in Mönchengladbach Bushaltestelle Dahlener Straße soll sicherer werden

An der Bushaltestelle Dahlener Straße/ Friedhof muss sich dringend etwas ändern. Dieser Ansicht sind zumindest die Politiker der Linken in Mönchengladbach. Deswegen haben sie in der Bezirksvertretung Süd und im Ausschuss für Umwelt und Mobilität nun einen Antrag gestellt: Seit die Haltestelle an der Bachstraße weiter in Richtung des Zebrastreifens und Radwegs an der Kreuzung zur Straße Morr verschoben wurde, sei die Sicht auf querende Radfahrer und Fußgänger durch das Wartehäuschen eingeschränkt. „Gerade bei Dunkelheit ergibt sich dort ein enormes Gefahrenpotenzial“, heißt es im Fraktionsantrag.