Vorfall in Mönchengladbach: Busfahrer lässt Kind im Dunkeln stehen

An dieser Bushaltestelle im Nordpark mussten alle Fahrgäste aussteigen - und warteten vergeblich auf ein Ersatzfahrzeug der NEW. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Weil die Linie 007 Verspätung hatte, schickte ein Fahrer kurz vor 18 Uhr alle Insassen am Nordpark aus dem Bus. Darunter auch eine Zehnjährige, die im Dunkeln alleine bis nach Dorthausen laufen musste.

Emily B* (Name geändert) hatte von ihrem Vater gerade noch eine Tüte Mandeln an einer Weihnachtsbude gekauft bekommen, als ihr Bus vor dem Kaufhof an der Hindenburgstraße anhielt. Es war die Linie 007, die Richtung Rheindahlen fuhr und die sie nach Hause bringen sollte. Ihr Vater Ronald B. brachte sie zur vorderen Tür, wechselte noch ein paar Worte mit dem Busfahrer und verabschiedete sich dann von seiner zehnjährigen Tochter. Das war so gegen 17.25 Uhr.

Ronald B. ging fest davon aus, dass seine Tochter sicher zu Hauses ankommen wird. Schließlich befindet sich die Bushaltestelle in Dorthausen in unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses. Doch es sollte anders kommen. Kurz vor 18 Uhr stoppte der Bus an der Bushaltestelle „Am Nordpark“. Der Fahrer erklärte, wegen der Verspätung des Busses müssten nun alle Fahrgäste aussteigen. Dies geschah auch. Auch die zehnjährige Emily stieg aus. An der Bushaltestelle warteten einige Fahrgäste noch auf einen nachfolgenden Linienbus. Doch der kam nicht. Und so musste das Mädchen im Dunkeln alleine bis nach Dorthausen laufen. „Unfassbar“, findet ihr Vater das. „Man kann doch kein Kind in der Dunkelheit stehen lassen. Der Fahrer wusste doch, dass meine Tochter alleine unterwegs war.“ Als Angestellter eines Bahnunternehmens weiß Ronald B., dass es gängige Regel ist, dass bei Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr Fahrgäste aufgefordert werden, das nachfolgende Fahrzeug zu nutzen. „So kann das verspätete Fahrzeug vorzeitig umkehren und auf dem Rückweg die Zeitverzögerung wieder hereinholen“, sagt er.