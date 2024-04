Festgefahren in Mönchengladbach Bus in der Klemme – Insassen müssen rennen

So ein Gelenkbus ist ganz schön lang und auch nicht unbedingt wendig, wenn man auf engem Raum umdrehen muss. Das bekam ein Busfahrer am Samstag, 13. April, zu spüren. Er war mit seinem Fahrzeug im Schienenersatzverkehr eingesetzt und steckte an der Carl-Diem-Straße plötzlich in einer Sackgasse. Dies berichtete ein Anwohner unserer Redaktion.