Baustelle in Mönchengladbach : Burggrafenstraße nach zwei Jahren wieder frei

Baustelle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Straßen- und Kanalbauarbeiten zwischen Aachener Straße und Hehner Straße sind weitgehend abgeschlossen.

Eigentlich sollte schon Ende des Jahres 2018 alles fertig sein. Burggrafenstraße und Markgrafenstraße waren dringend sanierungsbedürftig: neue Kanalisation, neue Versorgungsleitungen, neue Straßendecke. 18,5 Monate Bauzeit waren dafür einkalkuliert worden, daraus wurden zwei Jahre. Am Mittwoch verkündete die Stadt auf ihrer Facebook-Seite: Die Bauarbeiten auf der Burggrafenstraße sind abgeschlossen. Das stimmt zwar nicht so ganz, weil noch ein paar Markierungen fehlen. Aber immerhin ist die Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Nicht nur Anwohner wird es freuen, dass die Großbaustelle beendet wurde. Auch Pendler sind froh. Denn durch die Sperrungen kam es auch zu Staus auf der Aachener Straße.