Veranstaltung in Mönchengladbach : Buntes Treiben zum Blumensonntag

Mönchengladbach In der Rheydter Innenstadt drehte sich am Sonntag vieles um Blumen – aber eben nicht alles. Viele Besucher kamen wegen der geöffneten Geschäfte, andere wegen der Livemusik. Und manche vermissten einen Blumen-Korso.

Heliconia, Monstera Deliciosa und Aloe Vera: Letzteres kennt man möglicherweise als Handcreme aus der Drogerie, mit den anderen Namen können aber vermutlich nur Botaniker wirklich etwas anfangen. Mehr als um die Namen geht es den Interessierten um den Look – etwas Ausgefallenes für den eigenen Garten oder Balkon muss her. Da ist das Sortiment des holländischen Ausstellers Landgoed Plant gut und breit aufgestellt. Von thailändischen Tulpen bis hin zu Zitrus-Bäumchen: Da findet sich für jeden etwas. Kaum verwunderlich, dass an diesem Tag durch die gesamte Innenstadt Leute mit Pflanzen im Arm spazieren. Einige Pflanzen sind auch mit einem „Be(e) friendly“-Aufkleber versehen, also besonders bienenfreundliche Gewächse.