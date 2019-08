Volksbad in Mönchengladbach : Lebensretter demonstrieren Einsätze beim Familientag

Mönchengladbach Neben Spielaktionen unterschiedlicher Organisationen gab es beim Familienfest im Volksbad Vorführungen von Einsatzkräften bei der Lebensrettung.

Die Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Angebot: Die Bundeswehr war mit einem Infotruck dabei und bot ein Wettkampfschwimmen an. Dabei konnten Gäste gegen Mitglieder der Bundeswehr antreten: „Im letzten Jahr haben unsere Gäste gewonnen“, sagte Sandra Kleuser, Mitorganisatorin des Familienfestes. Die Freiwillige Feuerwehr Giesenkirchen brachte ein Feuerwehrauto zum Anfassen mit, und das Technische Hilfswerk stellte schwere Rettungsgeräte aus. Am Stand des Deutschen Roten Kreuzes konnten Kinder lernen, wie man echt aussehende Wunden selber schminken kann, und bei den Johannitern wurde wild auf einer Hüpfburg in Form eines Krankenwagens herumgesprungen: „Für Kinder ist unsere Hüpfburg natürlich spannend, man kann sich an unserem Stand aber auch über Erste Hilfe und Ähnliches informieren. Wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und Ehrenamtlern“, sagte Daniel Schmitz, Regional-Jugendleiter der Johanniter. Außerdem gab es riesige Spielgeräte für die Kinder: An Land gab es zum Beispiel einen Riesenkicker und im Schwimmbecken ein Basketballfeld zum Austoben.