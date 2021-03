Auszeichnung in Mönchengladbach : Verdienstkreuz für Bernd Pastors

Auszeichnung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Soziales Engagement prägte nicht nur sein berufliches Leben, auch privat ist Bernd Pastors in vielen Ehrenämtern aktiv. Jetzt wird er dafür vom Bund geehrt.

„Zu Hause sitzen und Däumchen drehen, das kommt nicht in Frage!“ Wenn der ehemalige Vorstandssprecher von Action Medeor von seinen sozialen Engagements erzählt, die er in seinem sogenannten Ruhestand ausfüllt, beeindruckt das: Seine Evangelische Heimatgemeinde in Rheydt sowie die Kreissynode profitieren von seinen Kenntnissen um Finanzen, Wirtschaft und Fundraising. Im Kolpingwerk begleitet er unter anderem die Entwicklung eines Jugendwohnheims für die Berufsschüler der Textilakademie. Und auch der Serviceclub Lions, dessen Gründungsmitglied er ist, freut sich über seine Mitarbeit. Und das sind nur einige seiner gesellschaftlichen Einsätze.