27-Jähriger zur Festnahme ausgeschrieben Bundespolizei nimmt Gladbacher in Gelsenkirchen fest

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Montag, 26. Februar, einen 27-jährigen Mönchengladbacher festgenommen. Wie mitgeteilt wurde, bestreiften die Polizisten gegen 18 Uhr den Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dabei kontrollierten sie auch den 27-Jährigen. Die Überprüfungen ergaben, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Essen hatte ihn bereits im Juni 2020 rechtskräftig wegen Beleidigung und Erschleichens von Leistung in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Da der Mann aus Mönchengladbach bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1170 Euro gezahlt, noch sich der Haftantrittsladung gestellt hatte, war er zur Festnahme ausgeschrieben worden. Der Verurteilte konnte auch jetzt die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen, weshalb die Beamten ihn festnahmen und ihn in eine Justizvollzugsanstalt brachten.