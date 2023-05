Im Regionalexpress in Mönchengladbach Bundespolizei findet Drogen und Einhandmesser bei 19-Jährigem

Bundespolizisten haben am Freitag, 19. Mai, einen 19-Jährigen im RE 13 im Mönchengladbacher Hauptbahnhof kontrolliert. Der junge Mann gab gegenüber den Beamten an, Betäubungsmittel und gefährliche Gegenstände dabei zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt fünf Gramm Marihuana, ein Crusher mit Anhaftungen und ein Einhandmesser in seiner Umhängetasche gefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.