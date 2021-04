Brauchtum in Mönchengladbach : Bundesfest mit 25.000 Schützen abgesagt

Mönchengladbach Mönchengladbach sollte im September 2021 eigentlich Schützenhauptstadt werden und viele tausend Gäste zum Bundesschützenfest empfangen. Statt dessen soll nun bei einem „Bundestag“ der Bruderschaften über die soziale Bedeutung des Brauchtums gesprochen werden.

Das für September in Mönchengladbach geplante Bundesfest mit 25.000 Schützen ist abgesagt. „Wegen der Unwägbarkeiten der anhaltenden Pandemie hat das Präsidium des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften am Samstag in einer Videokonferenz die Absage beschlossen“, teilte Bezirksbundesmeister Horst Thoren mit. Eine Großveranstaltung dieser Ausmaße sei derzeit kaum vorstellbar, so Thoren: „Die Entscheidung schmerzt, ist aber alternativlos.“ Noch zum Jahresanfang hatte der Verband gehofft, dass sich die Pandemie schneller hätte in den Griff bekommen lassen. Unter der Schirmherrschaft von Armin Laschet wollten die Schützen aus sechs Diözesanverbänden am dritten Wochenende im September ihren neuen Bundeskönig ermitteln und am Fuß des Abteibergs groß feiern.