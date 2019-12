Auszeichnung : Jannik Küppers ist bundesbester Azubi

Jannik Küppers mit Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Foto: DIHK/Jens Schicke. Foto: IHK

Mönchengladbach (RP) Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat in Berlin die bundesbesten Auszubildenden in IHK-Berufen ausgezeichnet. Unter ihnen ist in diesem Jahr ein Azubi der Firma Trützschler aus Mönchengladbach: Jannik Küppers schloss seine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik und Konstruktionstechnik als Bundesbester ab.

Im Rahmen eines großen Festaktes wurde er als einer von 206 Bundesbesten geehrt.

„Im ersten Moment konnte ich es gar nicht glauben, dass ich diese Auszeichnung bekomme. Es ist wirklich eine Ehre und macht mich sehr stolz“, freut sich Küppers. Ausschlaggebend für seine Berufswahl war sein Vater, der im gleichen Berufsfeld tätig ist. „Seine Freude an seiner Arbeit hat mich motiviert, meine Ausbildung zu meistern. Auch Trützschler spielte dabei eine große Rolle. Durch die gute Ausbildung habe ich viel gelernt und fühle mich bestens auf das spätere Berufsleben vorbereitet.“ Jannik Küppers hat nach seinem sehr guten Abschluss eine Anschlussausbildung bei Trützschler zum Konstruktionsmechaniker begonnen.

Die Trützschler Gruppe ist ein Textilmaschinenhersteller. An weltweit acht Standorten werden Maschinen, Anlagen und Zubehör für die Spinnereivorbereitung, die Nonwovens- und die Chemiefaserindustrie produziert. Dazu zählen neben den vier Werken in Deutschland Produktionsstandorte in China, Indien, den USA und Brasilien sowie ein Entwicklungsstandort in der Schweiz. Servicegesellschaften befinden sich in der Türkei, Mexiko und Usbekistan sowie Servicestützpunkte in Bangladesch, Vietnam, Indonesien und Pakistan.

(RP)