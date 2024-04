Besuch in Mönchengladbach Bundesarbeitsminister Heil: „SMS ist ein Leuchtfeuer“

Sandra Müllers und Tino Stiels haben nicht oft Besuch von einem Bundesarbeitsminister: Als Hubertus Heil aber an diesem Montagmittag ihre Arbeitsplätze aufsucht, da sprudelt es aus den beiden Mitarbeitenden der SMS Group heraus. „Die neuen Arbeitsplätze in der Zentrale sind richtig schön geworden, es ist an alles gedacht, auch wenn es vorher etwas heimeliger war und man sich schon umgewöhnen muss“, sagt Sandra Müllers (55), Sachbearbeiterin in der Personalabteilung und seit 38 Jahren bei SMS tätig. Und Produktionsleiter Tino Stiels führt den SPD-Politiker nach kurzer Sicherheitsanweisung, über die sich der für Arbeitsschutz zuständige Minister besonders freut, durch die Produktion des Anlagenbau-Konzerns in Mönchengladbach.