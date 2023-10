Hells-Angels-Boss aus Mönchengladbach Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Ramin Y.

Mönchengladbach · Der unter Mordverdacht stehende und untergetauchte Mönchengladbacher Rockerboss soll Auftraggeber eines geplanten Brandanschlags auf die Synagoge in Bochum sein. Der Angeklagte belastete Ramin Y. am Montag vor Gericht schwer. Was der Rechtsanwalt des Hells Angel dazu sagt und welche Verbindung es zwischen Y. und dem Angeklagten gibt.

17.10.2023, 05:10 Uhr

Mit diesem Foto fahndet die Staatsanwaltschaf Duisburg seit zwei Jahren weltweit nach Ramin Y. Foto: Polizei DU

Nach den Anschlägen und versuchten Anschlägen auf Synagogen im Ruhrgebiet vom November 2022 steht der Mönchengladbacher Rockerboss Ramin Y. im Visier der Terror-Fahnder. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den untergetauchten Boss der Gladbacher Hells Angels, wie sein Rechtsanwalt Wolf Bonn am Montag unserer Redaktion sagte. Der Deutsch-Iraner Y. ist 2021 in den Iran geflohen und damit seiner Festnahme im September 2021 wegen Mordverdachts zuvorgekommen. Der Mönchengladbacher ist Hauptverdächtiger im Duisburger Stückelmord an dem Rocker Kai M.