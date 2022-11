Denkmalschutz in Mönchengladbach : Bund fördert Sanierung des Kirchturms in Wickrathberg

Foto: Carsten Pfarr 20 Bilder So schön ist die Kirche Wickrathberg

Mönchengladbach Eichenbalken im Ringgebälk des denkmalgeschützten Gebäudes sind marode. Die Sanierungsarbeiten werden teuer und aufwendig. Doch ein großer Schritt ist getan.

Pfarrerin Esther Gommel-Packbier ist begeistert: Die geplante Sanierung des Kirchturms in Wickrathberg ist zu großen Teilen finanziert. Das liegt zum einen an dem „gigantischen“ Spendenaufkommen, und zum anderen an bewilligten Fördermitteln eines Denkmalschutz-Sonderprogramms des Bundes. Für Letzteres hatten sich die Mönchengladbacher Bundestagsabgeordneten Günter Krings (CDU), Gülistan Yüksel (SPD) und Kathrin Henneberger (Grüne) eingesetzt – mit Erfolg.

Pfarrerin Ester Gommel-Packbier leitet die Kirchengemeinde Wickrathberg. (Archivfoto) Foto: Carsten Pfarr

Konkret hat der Haushaltsausschuss 96.150 Euro bereitgestellt. Beim Vergabeprozess sei „bis zuletzt um die Höhe der Förderungssumme gekämpft“ worden, erklärt Yüksel, die der Kirche Wickrathberg eine historische, kulturelle und soziale Bedeutung zuschreibt. Krings gibt an, sich „gerade aufgrund der ideellen Bedeutung“ der denkmalgeschützten Kirche für die Anträge eingesetzt zu haben. „Umso mehr freue ich mich über die Zusage des Bundes.“ Und Henneberger stellt in Aussicht, dass jetzt „die Sanierung in Angriff genommen und der Kirchturm, dessen Ursprünge bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen, gerettet werden“ könne.

Tatsächlich ist mit der Förderung fast die Hälfte des sich auf 200.000 Euro belaufenden Kostenvoranschlags abgedeckt. Nötig sind die Arbeiten wegen Schäden im Ringgebälk des Glockenstuhls. Mehrere dicke Eichenbalken sind marode und müssen getauscht werden.

Mehrere dicke Eichenbalken sind marode, verfault von jahrelangem Wassereintritt in den Kirchturm, wie ein Gutachten feststellte. Foto: Carsten Pfarr

Die Maßnahme selbst soll im Sommer beginnen, sagt Pfarrerin Gommel-Packbier, die guter Dinge ist, dass die Finanzierung dann steht. Denn zu den 96.150 Euro des Bundes kommen jetzt schon 42.000 Euro Spenden von Privatpersonen, Unternehmen und Nachbargemeinden. „Dass in einer so kurzen Zeit so viel Geld zusammengekommen ist, zeigt, wie wichtig die Kirche den Menschen ist“, sagt Gommel-Packbier. Zwischen 20 und 5000 Euro liegen ihren Angaben zufolge die Einzelspenden.

Lesen Sie auch Aufwendige Sanierung in Wickrathberg : Wieso ein 800 Jahre alter Kirchturm in Gefahr ist