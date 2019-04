Neuer Service für Bürger : Der neue Pass kommt mit dem Rad

Ruslan Unger (28, links) und Dennis Wefers (30) arbeiten in der Radstation am Bahnhof und sind seit einem Monat auch als Kuriere unterwegs. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Kuriere des Diakonischen Werks liefern Ausweise ins Haus oder zum Arbeitsplatz.

Bürger, die einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt haben, können sich das fertige Dokumente von Fahrradkurieren des Diakonischen Werks jetzt bringen lassen. Kosten: sechs Euro für eine Zustellung bis 17 Uhr, acht Euro für eine Lieferung nach 17 Uhr. Das soll Bürgern einen von ansonsten zwei lästigen Wegen zu einer der acht Verwaltungs-Stellen ersparen, die Ausweise und Pässe aushändigen. „Wenn weniger Menschen dafür mit dem Auto unterwegs sind, senkt das auch die Schadstoffbelastung, und wir haben weniger Verkehr in der Innenstadt“, sagt Joachim Meyer, Leiter der Melde-Abteilung. Und: Weniger Publikumsverkehr in den Verwaltungsstellen verringert dort auch die Wartezeiten.

48 Mönchengladbacher haben diesen seit einem Monat angebotenen Dienst bereits genutzt. 35 davon wohnen in den Citybereichen von Gladbach und Rheydt. „Die meisten Nutzer sind etwas ältere Leute“, berichten die beiden Kuriere Dennis Wefers und Ruslan Unger. Sie sind beim Diakonischen Werk angestellt. Die Stadt hat diesen Dienstleister nicht nur gewählt, weil es nach Angaben von Bürgerservice-Leiter Hardy Drews kein Fahrradkurier-Unternehmen in der Stadt gibt. Die Nähe zur ebenfalls vom Diakonischen Werk betriebenen Fahrradstation am Hauptbahnhof spielte ebenso eine Rolle, wie die Möglichkeit, Langzeitarbeitlosen oder Menschen ohne Ausbildungsplatz Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Die Diakonie finanziert das Projekt aus der Gebühr für die Lieferung und mit Zuschüssen der Evangelischen Landeskirche.