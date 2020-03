Bürgermonitor : Anwohner bemängelt Zustand des Kapellenwegs

Mönchengladbach Die Asphaltdecke ist sehr verwittert. Die Mags sieht jedoch keine Gefahrenstellen, will die Situation aber im Blick behalten.

Wenn Jean-Paul Zanders mit seinem Hund spazieren geht, dann nimmt er gerne den Kapellenweg in Ohler. Die Verbindungsstraße zwischen Konradstraße und Wilhelm-Wachtendonk-Straße wurde bis vor kurzem auch noch von vielen Schulkindern genutzt. Seit Anfang Februar stimmt dort etwas nicht mehr: „Der Weg ist in Grund und Boden gefahren worden. Das Bankett ist abgebrochen, der Weg ist ruiniert“, sagt Zanders. Grund sei ein Bauherr, der nach Genehmigung ein Fertighaus an diesem Weg errichtete. In der Zwischenzeit wurde der Kapellenweg komplett gesperrt und mit Schotter aufgefüllt. Der Weg sei eine Gefahr für Kinder und ältere Menschen, so Zanders.