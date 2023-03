Jugendkriminalität in Mönchengladbach „Wir sind nicht machtlos gegenüber kriminellen Banden“

Peter Eichenauer ist Begründer und Koordinator der „Kooperative Stop and Go! NRW“, einer spezialisierten Einrichtung mit Wohngruppen, in die junge Straftäter kommen, die sonst in Untersuchungshaft säßen. Die Jugendlichen werden dort bis zur Hauptverhandlung betreut. Die Aufnahme bei „Stop an Go“ sei keine Bespaßung, sondern Arbeit, betonte Eichenauer. Von den Jugendlichen werde ein geregelter Tagesablauf erwartet, regelmäßige Schulbesuche und die Teilnahme an Trainings, etwa in Sozialkompetenz. Häufig habe Eichenauer festgestellt, dass in den Herkunftsfamilien der jungen Delinquenten „väterliche Autorität“ fehle. Zu den negativen Folgen zähle auch Respektlosigkeit bei den Jugendlichen. Das hat auch die Polizei erfahren: „Die Kollegen werden angepöbelt, Maßnahmen von Umstehenden belächelt, kommentiert und gefilmt“, berichtete Dirk Lenzen, Leiter der Ermittlungsgruppe Jugend.