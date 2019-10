Maria-Lenssen-Garten : Park soll schöner werden – und sicherer

Mönchengladbach Beim Bürgerdialog zum Maria-Lenssen-Garten gab es nicht nur Ideen zur Verbesserung. Ein wichtiger Punkt des Abends: die Sicherheit im Park.

„Schön“, aber auch „Verbesserungspotenzial“ waren Worte, die die Projektleiterin der „Sozialen Stadt Rheydt“, Katrin Jeuschnik, öfter benutzte, als sie über die „Aufwertung des Maria-Lenssen-Gartens“ sprach. Etwa 45 Bürger waren der Einladung zur Mitmach-Veranstaltung in die Schauzeit-Zentrale gefolgt und brachten sich mit Ideen, Wünschen, aber auch Bedenken und zum Teil beunruhigenden Erlebnisberichten in den Bürgerdialog ein.

An diesem Abend stand der Maria-Lenssen-Garten klar im Mittelpunkt. Die Ausgangslage: Der Garten werde von den Anwohnern kaum wahrgenommen und sei in Teilen in keinem guten Zustand. Die Gestaltung biete wenig Anreiz für eine tägliche Nutzung, was dazu führe, dass sich dort „Gruppen, die man da vielleicht nicht unbedingt will“, aufhielten – eine Aussage, die von Anwohnern bekräftigt wurde. Einige berichteten davon, nachts Frauen schreien zu hören. Auch Drogenkonsum, Müll, und Zerstörungen seien gravierende Probleme, beklagten andere.