Naturschutz in Mönchengladbach : So können Bürger beim Landschaftsplan mitreden

Mönchengladbach Die Stadt will in dem Regelwerk neben der Neuwerker Donk drei weitere neue Naturschutzgebiete ausweisen. Diese Möglichkeiten gibt es, Stellung zu nehmen.

Was legt der Plan fest? Er stellt beispielsweise wertvolle Lebensräume von Tieren und Pflanzen unter Schutz und regelt, wie die Natur in einem Gebiet durch Pflegemaßnahmen oder Neupflanzungen aufgewertet werden soll. Er legt unter anderem fest, welche Flächen unter Naturschutz stehen. Dem neuen Entwurf zufolge würde deren Gesamtfläche in der Stadt von 620 auf 970 Hektar steigen. Der Plan betrifft keine bebauten oder bebaubaren Flächen, sondern sogenannte Außenbereiche, also freie Landschaft. Besonders betroffen sind daher neben der Stadt selbst als Eigentümerin von Außenflächen die Landwirte und Waldbesitzer.

Wie kann man sich äußern? Anregungen können schriftlich oder mündlich nach vorheriger Terminvereinbarung beim Fachbereich Umwelt im Rathaus Rheydt abgegeben werden. Via Zoom-Videokonferenz im Internet werden am 5. August, 12. August und 19. August jeweils von 15 bis 17 Uhr Bürgersprechstunden mit Experten des Fachbereichs Umwelt angeboten. Die Anmeldevoraussetzungen sind auf den Internetseiten der Stadt unter „Landschaftsplan“ abrufbar. Am Donnerstag, 26. August, sowie am Mittwoch, 1. September, soll es jeweils um 16 Uhr Präsenz-Infoveranstaltungen geben. Dafür ist eine Anmeldung per Telefon unter 02161 25-8221 oder per E-Mail an die Adresse umwelt@moenchengladbach.de bis spätestens 20. August erforderlich.