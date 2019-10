In Rheydt : Ideen für Maria-Lenssen-Garten gesucht

Der Park zwischen der Maria-Lenssen-Schule und der Mühlenstraße soll aufgehübscht werden. Heute dürfen Bürger Anregungen und Ideen einbringen. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Stadt möchte den kleinen Park im Herzen Rheydts aufwerten und will Bürger beteiligen. Er soll ein „beliebter und belebter Ort“ werden.

215.000 Euro stehen der Stadt zur Verfügung, um den Park zwischen Schule und Mühlenstraße zu verschönern – und am heutigen Dienstag können Bürger ihre Anregungen einbringen. In der Schauzeit-Zentrale, Am Neumarkt 11 / Ecke Stresemannstraße, sind ab 18.30 Uhr Ideen und Diskussionsbeiträge von Anwohnern und Interessierten gefragt. Das Ziel dieser Bürgerbeteiligung: „Mit einer Aufwertung, die die historische Struktur des Parks aufgreift, kann der Garten sich zu einem beliebten und belebten Ort entwickeln“, sagt die Stadtverwaltung. Denkbar ist an der Stelle einiges: Das Grün ein wenig neu gestalten, Outdoor-Möbel aufstellen, eine bessere Beleuchtung....

Der kleine Park liegt zwar im Herzen von Rheydt, jedoch ein wenig versteckt. Einen Zugang gibt es vom Maria-Lenssen-Berufskolleg, aber da muss man schon durch einen Torgang hindurch. Von der Mühlenstraße führt am anderen Ende ein Weg neben der Kindertagesstätte zu der Grünfläche – vorbei an einem weißen Gebäude im Stil der „Neuen Sachlichkeit“, das vom Roten Kreuz als Beratungsstelle für Migranten und von Schülern des Berufskollegs als Wohnheim genutzt wird.

Info Die Schulgründerin Maria Lenssen Geburt am 17. Juli 1836 Gründung 1870 gründete sie eine „Fortbildungsschule in weiblichen Handarbeiten“. 1880 bezog die Schule ein Haus an der Werner-Gilles-Straße.

Das Haus wurde Anfang der 1930er Jahre errichtet, der Garten gehörte damals schon länger zur Maria-Lenssen-Schule. Diese hatte sich 1880 an ihrem jetzigen Standort an der Werner-Gilles-Straße angesiedelt. Ein Umzug: Denn Keimzelle der Schule war die 1870 von der Rheydter Fabrikantentochter Maria Lenssen gestiftete „Private Fortbildungsschule in weiblichen Handarbeiten“, die zunächst in der Rheydter Elementarschule eingerichtet worden war, aufgrund starken Wachstums zehn Jahre später umsiedelte. 1928 übertrug die Stadt Rheydt dem preußischen Staat ein als Schulgarten genutztes Grundstück mit der Auflage, ein Wohnheim darauf zu bauen.

Der Park ist also ein Flecken auch mit Geschichte. Das zeigt ein Blick auf die alten Bäume, von denen einige als Naturdenkmal geschützt sind. Heruntergekommen ist jedoch ein ehemaliges Gärtnereihaus. Ob es noch zu retten ist, muss sich zeigen. Der Verein „Mönchengladbacher Moderne“ sähe es jedenfalls gerne erhalten etwa als ein Haus, das Vereine nutzen oder auch als Basis für ein Stadtgärtnern-Projekt dient.