Pläne der Stadt Mönchengladbach Mags gestaltet mit Hilfe von Bürgern Spielplätze neu

Die Beteiligungsaktion für den Spielplatz an der Pauenstraße findet am 7. März statt. Darauf folgt der Spielplatz Windmühlenweg am 9. März. Abschließend wird am 20. März, über die Änderungen am Spielplatz Hochstadenstraße-Schlossallee abgestimmt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich ab dem 4. März online per Padlet (online Pinnwand) an den Abstimmungen zu beteiligen. Dies ist möglich auf der Internetseite www.stadt.mg/deinspielsplatz, per E-Mail an Spielplatz@moenchengladbach.de oder schriftlich an die Stadt Möchengladbach, 51.24 – Spielplätze, 41050 Mönchengladbach. Diese Möglichkeiten bestehen den Angaben zufolge im Zeitraum zwischen dem 4. und dem 14. März.