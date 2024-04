Kolumne Mensch Gladbach Bürgerbeteiligung – aber nur ein bisschen

Meinung | Mönchengladbach · Die Ampel-Mehrheit im Rathaus verändert die Stadt. Sie wird grüner und autofreier. Die einen freut das, andere nicht – was in der Natur der Sache liegt. Die Einbindung der Bürger ist aber oft gar nicht so offenherzig wie es scheint.

13.04.2024 , 12:00 Uhr

Die Stadthalle im Theater war voll, als Ende Oktober 2023 die traumhaften Visionen für Rheydt vorgestellt wurden. Eine offene Frage- und Diskussionsrunde war nicht vorgesehen. Dafür konnten die Bürger ihre Meinung auf Zettel an Pinwänden schreiben. Foto: Markus Rick (rick)