Mönchengladbach: Bürgerbegehren zum Verkauf von Haus Erholung

Mönchengladbach Die Stadt sucht einen Investor, der am Abteiberg ein Hotel mit Tagungszentrum baut und dafür auch Haus Erholung kauft. Gegen diesen Verkaufsplan laufen Grüne und FDP Sturm und wollen nun mit einem Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid erzwingen. Doch die Hürde dafür ist hoch.

Die Opposition im Rat plant ein Bürgerbegehren gegen den Beschluss über den Verkauf von Haus Erholung. Das teilten die Grünen am Donnerstag mit. Demnach haben sich die Fraktionsvorsitzenden Karl Sasserath (Grüne) und Nicole Finger (FDP) bereits am Montag im Haus Erholung mit rund 50 Bürgern getroffen, um über den Ablauf eines Bürgerbegehrens zu sprechen. Am kommenden Montag soll es an gleicher Stelle ein weiteres Treffen geben.