Schullandschaft in Mönchengladbach : Bürgerbegehren für Hauptschulen beantragt

Mönchengladbach Ein „Bündnis für Schulvielfalt“ will den Ratsbeschluss für mehr Gesamtschulplätze an Stelle der Hauptschulen Neuwerk und Kirschhecke kippen. Trotz der Schließungspläne wollen die Schulen zu Tagen der offenen Tür einladen.

Das Bündnis für Schulvielfalt hat bei Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) einen Antrag für ein Bürgerbegehren eingereicht. Damit soll die im Rat von SPD, Grünen und FDP beschlossene auslaufende Schließung der Katholischen Hauptschule Neuwerk und der Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke in Odenkirchen verhindert werden. „Wir sind gegen dieses Vorhaben und befürworten im Interesse unserer Kinder eine vielfältige Schullandschaft. Die beste Sozialarbeit besteht in der Förderung unserer Kinder in kleinen Klassen“, sagt Anne Embser, Sprecherin des Bündnis für Schulvielfalt. Mit dem Beschluss des Rates jedoch würden kleine Schulsysteme mit guter Sozialarbeit vernichtet. Dies erschwere es den Schülern mit besonderem Betreuungsbedarf einen Schulabschluss zu erreichen. Dies würde darüber hinaus zukünftig weitere Sozialkosten zur Prävention und auch Intervention nach sich ziehen. Kostenpflichtiger Inhalt Noch in der Ratssitzung hatte die CDU Andeutungen zu einem Bürgerbegehren gemacht.