Großprojekt in Mönchengladbach-Rheydt : Wie Bürger den Rathaus-Neubau diskutieren

Mönchengladbach Bei der zweiten Bürgerinformationsveranstaltung mit der Stadtspitze zum geplanten neuen Rathaus in Rheydt gab es viele kritische Nachfragen, aber auch viel Zuspruch. Letzteres auch von der jüngeren Generation.

Über mangelndes Interesse der Bürger an dem geplanten Rathausneubau in Rheydt kann sich niemand beklagen. Der Saal des Ernst-Christoffel-Hauses, den die evangelische Kirchengemeinde zur Verfügung stellt, ist jedenfalls brechend voll, als Stadtverwaltung und Architekten am Donnerstagabend das Projekt Rathaus der Zukunft präsentieren und sich den Fragen der Bürger stellen. Ist das neue Rathaus tatsächlich ein Gewinn für Rheydt, die Bürger, die Mitarbeiter und die Umwelt, wie es die Planer versprechen? Die Bürger wollen viele Antworten, aber es gibt an diesem Abend auch viel Zustimmung.