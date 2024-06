Namensänderungen in Mönchengladbach Bürger sammeln Unterschriften gegen Hindenburgstraße

Eine Mönchengladbacher Bürgerinitiative um Bernhard Clasen und Stephan Fegers hat in den vergangenen Monaten Unterschriften gesammelt mit dem Ziel, die Hindenburgstraße in der Innenstadt umbenennen zu lassen. Am Mittwoch, 19. Juni, haben die beiden Initiatoren 120 Unterschriften von Unterstützern ihres Bürgerantrags im Rathaus Abtei an Oberbürgermeister Felix Heinrichs übergeben.