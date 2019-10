Putzaktion : Stolpersteine sollen wieder glänzen

Mönchengladbach Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Stadt melden. Es gibt 270 Steine von Gunter Demnig.

(isch) Gunter Demnig hat an 82 Stellen in der Stadt insgesamt 270 seiner Stolpersteine verlegt. Mit ihnen erinnert der Künstler an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, gibt ihnen ihren Namen zurück, informiert über ihr Schicksal und sichert ihnen einen Platz in der Mitte der Gesellschaft. Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ruft nun dazu auf, diese Steine, die im Laufe der Jahre Patina angesetzt haben, bis zum 9. November aufzupolieren. An diesem Tag jährt sich zum 81. Mal die Reichspogromnacht, in der zahlreiche Synagogen in Flammen aufgingen und die Ausgrenzung, Deportation und Ermordung jüdischer Mitbürger begann.