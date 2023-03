Licht aus fürs Klima Die „Earth Hour“ in Mönchengladbach geht in die nächste Runde

In diesem Jahr findet die Protestaktion unter besonderen Rahmenbedingungen statt. Während in den Jahren zuvor extra für diese Aktion die Außenbeleuchtung an städtischen Wahrzeichen wie beispielsweise am Münster St. Vitus, an den Wassertürmen oder am Borussia-Park für 60 Minuten ausgeschaltet wurde, sind diese seit der Energiekrise sowieso bereits weniger beleuchtet. Einzig die Laternen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen, sind angeschaltet. Klimaschutzmanagerin Bohl sagt: „Gerade in Zeiten, in denen die öffentlichen Wahrzeichen ohnehin dunkel bleiben, kommt es auf das individuelle Engagement der Bürgerinnen und Bürger an.“