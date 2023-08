Verkehr in Mönchengladbach Bürger kritisieren Parksituation an der neuen Zentralbibliothek

Für die Besucherin der Zentralbibliothek ist der Weg bis zu ihrem Auto nicht weit, denn sie hat verbotenerweise direkt vor der Tür geparkt. „Ich wollte nur kurz meine Bücher abgeben und bin nicht gut zu Fuß“, sagt die Gladbacherin etwas peinlich berührt. Einige Meter weiter wäre an der Blücherstraße noch ein Stellplatz frei gewesen. Den hätte sie aber in der Eile nicht gesehen. Für Walter Köhler ist es ein Paradebeispiel für die Parksituation rund um die Zentralbibliothek. „Schon seit Jahren werden an der Blücherstraße die Garageneinfahrten zugeparkt und die Halteverbotszonen ignoriert“, sagt er.