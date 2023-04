Fahrradfahren in Mönchengladbach Bürger können sich fürs Stadtradeln anmelden

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmende die Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, den Veranstalter des Stadtradelns, anonym wissenschaftlich ausgewertet. So würden gleichzeitig Informationen zu verkehrsplanerischen wichtigen Fragen gesammelt: Wo sind wie viele Radfahrende unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? Das teilt die Stadt mit. Anmeldungen zum Stadtradeln sind während des gesamten Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/moenchengladbach möglich. Im vergangenen Jahr waren in Mönchengladbach 2461 Menschen Teil der Aktion und legten 484.695 Kilometer zurück. Dabei wurden rund 75 Tonnen CO 2 eingespart.