Umweltschutz in Mönchengladbach : Bürger können sich am Landschaftsplan beteiligen

Bürger können sich am Landschaftsplan beteiligen

Umweltschutz in Mönchengladbach

Wie am renaturierten Bungtbach können noch weitere Naturschutzgebiete in Mönchengladbch entstehen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Wo in Mönchengladbach sollen Natur und Umwelt unter besonderen Schutz gestellt werden? Wo sollen Biotope entstehen? Dafür hat der Fachbereich im Rathaus einen Entwurf entwickelt. Der liegt jetzt für einige Wochen aus. Jeder kann sich informieren und einbringen. Wie das geht, lesen Sie hier.

Interessierte Bürger können sich in den nächsten Wochen über den Entwurf zum Landschaftsplan informieren und sich aktiv in das Verfahren einbringen.

Basis ist der Beschluss des Stadtrats aus dem Jahr 2018 zur dritten Änderung des Landschaftsplans der Stadt. Außer neuen Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten werden damit auch die Grundzüge der Landschaftsplanung an aktuelle Entwicklungen angepasst. Bereits 2021 gab es eine Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf. Viele Anregungen der Öffentlichkeit konnten nach Angaben aus dem Rathaus inzwischen berücksichtigt werden – aus dem Vorentwurf entstand so der Entwurf. Dazu findet aktuell bis zum 26. August eine erneute Bürgerbeteiligung statt. Anregungen, Vorschläge und Bedenken können im Beteiligungszeitraum jederzeit schriftlich eingebracht werden. Wer seine Punkte mündlich vortragen möchte, muss dazu einen Termin zur Niederschrift beim Fachbereich Umwelt der Stadt vereinbaren.

Termine In zwei Zoom-Videokonferenzen wird der Fachbereich Umwelt am 7. Juli und 23. August von 15 bis 17 Uhr Fragen beantworten und Anregungen aufnehmen. Außer den virtuellen Formaten werden am 12. Juli und 19. August auch Präsenzveranstaltungen im Ratssaal Rheydt angeboten, jeweils ab 16 Uhr. Um Anmeldung bis spätestens 11. Juli wird gebeten.