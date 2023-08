Drogen- und Obdachlosenszene in Mönchengladbach Junkie-Problem in Rheydt erhitzt die Gemüter

Der Frust der Menschen in Rheydt entlädt sich mitten im Rathaus: Während die Bezirksvertretung (BV) Süd über die wachsenden Probleme mit Drogenabhängigen und Obdachlosen in der Rheydter Innenstadt diskutiert, steht ein Bürger auf. Er lehnt sich über die Balustrade des Ratssaals und ruft den Politikern unter ihm zu: „Jeden Tag muss ich Fäkalien und Urin vor meiner Haustür wegputzen, ich werde bedroht und fühle mich seit Monaten nicht mehr sicher. Wann wird endlich etwas dagegen getan?“ Bezirksvorsteher Ulrich Elsen (SPD) versucht, den Mann zu beruhigen. Allen sei der Ernst der Lage sehr wohl bewusst. „Und genau deswegen sprechen wir heute über das Problem. Denn eins ist klar: So kann es nicht weitergehen“, betont Elsen.