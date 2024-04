Neue Friedhofskultur in Mönchengladbach Offene Gesprächsrunde beim nächsten „Ort der Begegnung“

Am zweiten Montag im Mai, am 13. Mai, wird der Nachmittag mit einem „Türöffner-Angebot“ besonders gestaltet. Gezeigt wird der Kurzfilm „Jüdisches Leben in Mönchengladbach“. Menschen jüdischen Glaubens haben über Jahrhunderte ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Diesen Spuren exemplarisch in Schlaglichtern nachzuspüren, ist Sinn und Ziel des Kurzfilms, den Gabriela Cancian von der Unteren Denkmalbehörde und Nicole Weuthen von der Pressestelle der Stadt am Montag, 13. Mai, im Raum „Ort der Begegnung“ an der Trauerhalle vorstellen. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von Horst Couson, musikalischer Leiter des Ensembles „Shpil, Klezmer, Shpil“.