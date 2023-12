Planung in Mönchengladbach So bewerten Bürger die Visionen für Rheydt

Die Zukunft von Rheydt beschäftigt viele Menschen. Dabei werden die Visionen, die die drei Büros Raumwerk aus Köln, Karres en Brands aus den Niederlanden und ISSS research architecture urbanism aus Berlin erarbeitet und vorgelegt haben, mitunter durchaus unterschiedlich aufgenommen. Die Kosten für die Entwürfe beliefen sich einem Stadtsprecher zufolge auf 100.000 Euro. Die Aufenthalts- und Wohnqualität zu steigern, für Grün in der Stadt zu sorgen und Impulse für private und städtische Grundstücke zu setzen, war das erklärte Ziel. Online beteiligten sich in einer Umfrage der Stadt zwischen 290 und 360 Bürger (je nach Frage unterschiedlich viele), rund die Hälfte davon wohnt in Rheydt. 65 Prozent der Teilnehmenden sind zwischen 35 und 64 Jahre alt. Repräsentativ ist diese Umfrage indes nicht. Dabei haben die Befragten die Ideen der drei Büros für die einzelnen Projekte unterschiedlich bewertet.