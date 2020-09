Initiative in Mönchengladbach : Bündnis fordert gesellschaftlichen Klimawandel

Initiative in Mönchengladbach

Robert Manstetten arbeitete mit an dem Hartz-V-Appell (Archivfoto). Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Elf Forderungen hat das Mönchengladbacher Bündnis für Menschenwürde in einem Hartz-IV-Appell zusammengefasst – dabei geht es nicht nur, aber auch um mehr Geld.

Das Arbeitslosengeld II, im allgemeinen Hartz IV genannt, gibt es seit 15 Jahren. Für das genau so alte Mönchengladbacher Bündnis für Menschenwürde und Arbeit ist das kein Grund zum Feiern, sondern Anlass, um politisch Druck zu machen. Das Bündnis, dem 90 Organisationen und Unterstützer angehören, legt nun einen Appell vor, der elf Forderungen enthält – von einer Grundsicherung für Kinder im Hartz-IV-Bezug bis hin zu kostengünstigem Wohnraum.

Die Initialzündung für die Formulierung des Appells war die Veranstaltung „Die Hartz-IV-Lüge – Wo sind die Alternativen?“ vergangenen August in der Citykirche. „Als Ergebnis wurde vorgeschlagen, die Anregungen vom Podium und aus dem Publikum zusammenzufassen und einer größeren, auch politisch verantwortlichen Öffentlichkeit vorzulegen“, sagt Wolfgang Fels vom zwölfköpfigen Bündnisrat. Das ist nun geschehen. Es geht nicht nur, aber auch um mehr Geld.

So lautet eine Forderung: „Die Hartz-IV-Regelsätze für Erwachsene müssen ein Leben in Würde ermöglichen.“ Eine Erhöhung um mindestens zwanzig Prozent sei nötig, sagt Hermann-Josef Kronen, ehemaliger Geschäftsführer des Volksvereins und im Bündnisrat aktiv. Er spricht von einer binnengesellschaftlichen Klimakrise. „Statistiken belegen eine Umverteilung von unten nach oben. Die Armut wächst. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir keine gespaltene Gesellschaft wie in den USA haben wollen.“ Die Frage nach der Bezahlbarkeit kontert Robert Manstetten, ehemals Chef der Mönchengladbacher Arbeitsagentur, mit dem Verweis auf geschätzt eine Billion Euro, die den EU-Staaten durch Steuerhinterziehung verloren gehen. „Für Deutschland sind das etwa 100 Milliarden Euro.“