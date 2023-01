Warnung vor Rechtsextremismus in Mönchengladbach „Minderheit nutzt Ängste aus“

Man müsse feststellen, dass Rechtsradikale „eine Art Renaissance“ erleben, warnte Ferdinand Hoeren, als er die Gäste und Mitglieder des Mönchengladbacher Bündnisses „Aufstehen! – Für Menschenrechte – Gegen Rechtsextremismus“ zu einem Vortrag von Professorin Beate Küpper im Haus der Regionen begrüßte. In Dänemark, Schweden und Italien seien die Rechtsradikalen in der Regierung, die AfD sei in Parlamenten in fast allen Bundesländern vertreten. „Wir wollen das als Demokraten nicht akzeptieren, den Rechten Paroli bieten.“