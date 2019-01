Mönchengladbach : Mags sammelt Altpapier wegen Sturmgefahr ein

Solche Altpapierbündel prägen derzeit das Stadtbild. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Die Stadttochter Mags sammelte am Dienstag wegen der Sturmwarnung auch Altpapierbündel ein. Die waren zuletzt wegen einer Neuregelung stets liegen geblieben. Bürger sollen Bündel, die an der Straße liegen, am besten in Containern oder an den Wertstoffhöfen entsorgen.

Die Stadttochter Mags hat auf den Ausnahmezustand beim Altpapier reagiert und am Dienstag neben der regulären Papierabfuhr auch Bündel eingesammelt. Das betraf den Bezirk 6, zu dem Teile Rheydts und Giesenkirchens gehören. Mags-Sprecherin Anne Peters-Dresen verwies auf die Warnung vor Sturmböen und die Anlaufschwierigkeiten beim Altpapier in diesem Jahr. „Seit dem 1. Januar gibt es in Mönchengladbach keine Sammlung von Papierbündeln oder losen Kartonagen mehr. Leider ist diese Änderung noch nicht überall angekommen“, sagte Peters-Dresen. „Im Stadtgebiet stehen vermehrt Papierbündel am Straßenrand.“

Die Mags rief die Bürger dazu auf, an der Straße bereitgestellte Papierbündel und lose Kartons über die blaue Papiertonne, auf den beiden Wertstoffhöfen oder über einen der rund 160 Papiercontainer in der Stadt zu entsorgen. Vermieter oder Grundstückseigentümer könnten über ein Online-Formular eine Papiertonne (120 oder 240 Liter, oder bei größeren Objekten auch Container) bestellen. Das Formular ist abrufbar im Internet unter der Adresse www.mags.de/gem-services. Auch per Mail an behaelter@mags.de oder per Brief an Mags – Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR, Am Nordpark 400, 41068 Mönchengladbach könnten Eigentümer eine Papiertonne ordern.



Gewerbebetriebe, die sich zu Entsorgungsfragen beraten lassen möchten, können bei der Mags anrufen und bei Bedarf einen Vor-Ort-Termin vereinbaren. Fragen beantworten die Mitarbeiter des Servicetelefons montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr unter Tel. 02161 491010 oder per Mail an die Adresse service@gem-mg.de.

(angr)