Vor St. Michael in Mönchengladbach Kühlschrank der Schützen ist jetzt Bücherschrank für alle

Das gilt auch für die vielen weiteren Bücherschränke im Stadtgebiet. Ein paar Beispiele: An der Grevenbroicher Straße 30 steht eine typisch britische Telefonzelle im knalligen Rot, die 2018 zur Bücherzelle umfunktioniert wurde. Auf dem Campus der Hochschule Niederrhein an der Webschulstraße sowie auf einem Privatgrundstück an der Erlenstraße stehen ebenfalls ehemalige Telefonzellen, die nun Bücherschränke sind. Schlicht, aber immer voll ist zudem die Bücherzelle an der „Alten Tanke“ (Sittardstraße) in Eicken. Bunt und extra für den Zweck gebaut ist der Bücherschrank auf dem Maarplatz. Und in Rheindahlen gibt es sogar eine mobile Bücherbox, die aktuell vor der Bezirksverwaltungsstelle (Plektrudisstraße) steht.