Wahlkampf in Mönchengladbach : Wie die Parteien um Wähler kämpfen

Mönchengladbach Zwei Wochen vor der Europawahl intensivieren die Parteien den Wahlkampf. Ohne Direktkandidat ist es schwieriger, die Wähler zu mobilisieren. Die Wahl mit dem größten Aufwand ist ohnehin eine andere.

Wer am Markttag seinen Lebensmitteleinkauf erledigt, kommt kaum an der Europawahl vorbei. Jedenfalls positionieren sich so gut wie alle relevanten Parteien mit Ständen dort, wo sie mit viel Publikum rechnen. Und dort sei das Interesse an der EU sehr groß, wie nahezu alle von unserer Redaktion befragten Parteien versichern. Dennoch interessieren sich traditionell wenig Bürger für den Wahlgang zum Europäischen Parlament, jedenfalls im Vergleich zu Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen. 2014 lag die Wahlbeteiligung in Mönchengladbach bei rund 43 Prozent – aber auch nur, weil gleichzeitig kommunal gewählt wurde. Wie aber versuchen die Parteien in der Stadt also, die Menschen zu mobilisieren?

Wahlstände Die SPD ist über ihre Ortsvereine an den Wochenenden in Rheydt und am Sonnenhausplatz, aber auch in den Stadtteilen unterwegs. Die Parteijugend will ein junges Publikum mit Nachtinfoständen in der Altstadt erreichen. Die CDU hatte bereits eine Wahlkampfveranstaltung mit jungem Publikum im Altstadt-Club „Graefen Clubbing“. Die Ortsverbände sind in jetzt in den Innenstädten und auf den Marktplätzen unterwegs. Die FDP ist neben Ständen an Märkten am 25. Mai bis Mitternacht mit einem Nachtstand am Alten Markt vertreten. Die Grünen bauen Wahlkampfstände überwiegend auf dem Rheydter Markt und am Sonnenhausplatz auf. Die Linke ist ebenfalls oft mit Wahlkampfständen in den Citys vertreten, ebenso die AfD.