Geschichte in Mönchengladbach 500 Milliarden Mark für ein einziges Ei

Steigende Preise für Lebensmittel, Gas und Strom beschäftigen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs viele Mönchengladbacher. Welche irrwitzigen Ausmaße eine Inflation im schlimmsten Fall annehmen kann, und welche sozialen, kulturellen und politischen Folgen das hat, wurde nun bei der Vorstellung des Buches „100 Jahre Inflation in Mönchengladbach und Rheydt 1923“ anschaulich gezeigt. Einblicke in das umfangreiche und informative Werk der Geschichtswerkstatt gaben die Herausgeber Karl Boland und Hans Schürings gemeinsam mit der Co-Autorin Jutta Finke-Gödde im Gladbach-Kabinett der Zentralbibliothek an der Bücherstraße. Dabei wurde schnell die schwierige Situation in der damaligen Zeit deutlich: So kostete beispielsweise Ende November 1923 in Mönchengladbach ein Ei 500 Milliarden Mark.