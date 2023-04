Einsatz in Mönchengladbach Brutaler Raubüberfall auf Supermarkt in Bettrath

Gegen 19.40 Uhr betrat der Täter den Supermarkt durch den Lieferanteneingang an der Gebäuderückseite. Dort traf er auf die 26-jährige Mitarbeiterin des Marktes. Er bedrohte sie, indem er ihr ein Messer entgegenhielt und forderte sie so auf, den Supermarkt-Tresor zu öffnen. Im Anschluss daran fesselte er sie, nahm das Geld aus dem Tresor und steckte es in seinen Rucksack. Er entkam wieder durch den Hinterausgang und flüchtete von dort in unbekannte Richtung.