Brunnenfest in Mönchengladbach Der Hardter Spinnerbrunnen läuft wieder

Zum vergnüglichen Schubkarrenrennen meldete Rennleiter Winfried Zaum 18 Gruppen an, neun Kinder- und acht Erwachsenenteams, mit bunt geschmückten Schubkarren. Man konnte sehen, dass die Teilnehmer einige Stunden in die Dekoration ihrer Schubkarren investiert hatten. So gingen die Raupe Nimmersatt, eine Hello-Kitty-Karre und weitere fantasievolle Gefährte an den Start.