Nach Umweltdelikt in Mönchengladbach Brunnen im Bunten Garten plätschert wieder

Der historische Brunnen an dem Blumenparterre im Bunten Garten läuft seit Montagmorgen, 12. August, wieder. Über das Wochenende stand das Becken noch leer, weil das Wasser abgepumpt werden musste. Grund dafür waren Vandalen, die am Freitag Waschmittel oder ähnliche Chemikalien in den Brunnen gekippt und so eine deutliche Schaumbildung provoziert hatten. Es war das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass Unbekannte ein solches Umweltdelikt im Bunten Garten angerichtet haben. Mitte Juli gab es einen ähnlichen Fall, wegen dem das Wasser ausgetauscht werden musste. Die Mags nimmt Zeugenhinweise über die Service-Nummer 02161 491010 sowie per Mail an service@mags.de entgegen.