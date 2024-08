Schulstart in Mönchengladbach Zwei Jahre nach dem Feuer ist die Brückenschule saniert

Auch aufwendige Abstimmungen mit der zuständigen Versicherung hatten zu den vorbereitenden Maßnahmen gehört, bevor es im Herbst 2023 mit der Brandschadenssanierung so richtig losgehen konnte. Insgesamt wurden, so teilte die Stadt mit, am Standort rund 1,1 Millionen Euro in die Sanierung und 600.000 Euro in den Ausweich-Modulbau auf dem Pausenhof investiert.