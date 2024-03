Bauwerke in Mönchengladbach Diese drei Brücken werden ab diesem Jahr saniert

Das Land NRW hat eine „Sanierungsoffensive“ gestartet. In den nächsten zehn Jahren sollen etwa 400 Brücken ersetzt werden. Allein in diesem Jahr ist der Start von 35 Neubauten geplant, wodurch sich dann 51 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 160 Millionen Euro in der Umsetzung befinden werden. Das teilte das NRW-Verkehrsministerium mit. Auch Mönchengladbach profitiert von dem Programm. Dort sollen im Jahr 2024 etwa 1,25 Millionen Euro investiert werden. Dazu kommt ein Brückenprojekt der Stadt, das insgesamt mit fast sechs Millionen Euro kalkuliert wird.