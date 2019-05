Stadt rechnet mit Förderzusage : Brücke Bettrather Straße wird wohl neu gebaut

Stadt hat positive Signale für Fördergelder und plant Architektenwettbewerb für die Fuß-Radweg-Verbindung.

Sie gehört mit fast 130 Jahren zu den ältesten Brücken in Mönchengladbach, spannt sich mit gemauerten Rundbögen markant über die Hermann-Piecq-Anlage. Doch die Brücke Bettrather Straße ist auch sanierungsbedürftig. Rund zwei Millionen Euro würde eine Instandsetzung nach Angaben der Stadtverwaltung kosten, zwischenzeitlich war sogar von 2,6 Millionen Euro die Rede. Städtische Experten und die Groko aus CDU und SPD plädierten deshalb für den Abriss. Autoverkehr, Fußgänger und Radfahrer sollten auf die benachbarte Brücke Viersener Straße ausweichen.

Doch das stieß bei Bürgern und Teilen der Politik auf Widerstand, sie sahen die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger auf der Viersener Straße nicht gewährleistet, auch weil Schulkinder den Weg nutzten. Schließlich sollte geprüft werden, ob die Brücke Bettrather Straße für Fußgänger und Radler bleiben kann und womöglich auch Fördergelder fließen werden. Nun gibt es offenbar positive Signale. „Wir haben Hinweise, dass eine Förderzusage kommt“, sagte Straßenbau-Leiter Frank Gauch jetzt im Bauausschuss. Man hoffe, die Zusage noch dieses Jahr zu erhalten. Dabei geht er von Kosten in Höhe von drei Millionen Euro aus, der Eigenanteil für die Stadt würde bei einer Million Euro liegen. Planungsdezernent Gregor Bonin betont jetzt, schon immer eine Fuß- und Radwegbrücke an dieser Stelle für richtig gehalten zu haben, und will einen Architektenwettbewerb für den Neubau starten. „Das passt gut zum Maria-Hilf-Areal.“