Brauchtum in Mönchengladbach Viel Silber beim Neuwerker Königsempfang

Freunde, Verwandte, Politiker, Bekannte aus dem Schützenbrauchtum und Neumitglieder füllten am Sonntag, 10. März, das Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Pius X. in Uedding. Neuwerks Bruderschaften hatten zum Königsempfang ihrer Königshäuser eingeladen. So standen neben Johannes Winz, Präsident der St. Barbara Bruderschaft, der amtierende Schützenkönig Thomas Platzer, die Brudermeister Markus Holter und Stefan Platzer sowie der von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Neersen „ausgeliehene“ Adjutant Steffen Klein Spalier für die eintreffenden Gäste. Wie auch direkt im Anschluss die St. Maria Junggesellen Bruderschaft Neuwerk Kloster mit König Marius Peters, den Brudermeistern Phillip Schmitz und Simon Wilder sowie Adjutant Rene Bartels mit Präsident Björn Rippegarten.